Двічі напали на 81-річну бабусю, вимагаючи гроші: на Сколівщині судитимуть двох чоловіків Суспільство | 26-02-2021, 14:25 0 97

Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 18-річного та 33-річного жителів с.Нижнє Синьовидне, яких обвинувачують у розбої, поєднаному з проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України).



Встановлено, що на початку грудня у с.Нижнє Синьовидне двоє місцевих мешканців вибивши шибку на вхідних дверях будинку, відчинили металеву засувку на вхідних дверях та проникли у житло 81-річної односельчанки. Погрожуючи ножем, чоловіки вимагали у пенсіонерки віддати їм гроші. Доки один тримав жінку, інший обшукав потерпілу і відібрав у неї 7 тис грн.



До правоохоронців жінка не звернулася, бо пожаліла односельчан. Однак через день вони повернулися – вирішили, що пенсіонерка не все їм віддала. На заперечення, що усі кошти вони забрали ще попереднього разу, чоловіки не реагували - по черзі нанесли потерпілій декілька ударів в обличчя та продовжували шукати гроші у помешканні, а не знайшовши, покинули місце злочину. Лише після другого нападу жінка звернулася до поліції.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури