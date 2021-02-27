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НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ ЗАТРИМАЛИ ЗАПАКОВАНИЙ ЦИГАРКАМИ ПОЗАШЛЯХОВИК
|Суспільство | 26-02-2021, 16:14
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Автомобіль марки «Ленд Ровер», запакований сигаретами, зупинили сьогодні в обід, прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.
До сусідньої країни транспортний засіб прямував через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині». За кермом авто був наш співвітчизник. Під час бесіди прикордонників з водієм, була помітна знервована поведінка, та водій не міг чітко пояснити куди саме він їде. Тому, було прийнято рішення про проведення поглибленої перевірки транспортного засобу, під час якої, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані за декоративну обшивку, в конструктивні порожнини переднього та заднього бамперів, в порожнинах за задніми фарами.
Усього прикордонники дістали зі сховків 729 пачок курива різних торгових марок. Виявлені сигарети вилучено.
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