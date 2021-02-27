Сучасніші дрони– надійніша охорона Суспільство | 26-02-2021, 16:15 0 75



Держприкордонслужба постійно впроваджує інновації в захисті державного кордону України від злочинців та зовнішньої агресії, в тому числі використовує найсучасніші безпілотні літальні апарати.



Аби вправно керувати БПЛА, фахівці-прикордонники постійно оновлюють свої навички та проходять щорічну обов’язкову перевірку на професійність.



Сьогодні на базі Центру з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу завершилась щорічна обов’язкова перевірка персоналу, який має допуск до самостійної експлуатації безпілотних літальних апаратів коптерного типу. Зокрема прикордонники зі Львівського та Чернівецького прикордонних загонів складали кваліфікаційні заліки з керування квадрокоптерами Matrice 200 V2 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual.



У ході перевірки оператори підтверджують необхідний рівень знань нормативно-правових актів та адміністративно-розпорядчих документів, розглядають питання з організації та виконання польотів, інженерно-авіаційного забезпечення, структури та порядку використання повітряного простору України тощо.



Також під час навчально-тренувальних польотів прикордонники здійснюють повітряний моніторинг навчальної ділянки державного кордону щодо виявлення ознак протиправної діяльності, обстежують визначений район на предмет пошуку порушників та здійснюють їх супроводження.



Варто зазначити, що з початку року це вже третя група операторів літакового та коптерного типу, які прибули для підтвердження своєї кваліфікації. Загалом за цей період «оновлений» допуск до керування БПЛА отримали понад три десятки операторів з п’яти прикордонних загонів.



