Недешева передача Суспільство | 26-02-2021, 16:18 0 84



Працівники Галицької митниці вилучили прилад для обстеження зору вартістю понад 100 тис. грн.

Офтальмологічний прилад виявили вчора у пункті пропуску «Краківець-Корчова». Чоловік, громадянин Німеччини, перевозив його в багажному відділенні автомобіля. Оскільки він обрав смугу руху «зелений коридор», то заявив цим, що не має товарів для декларування. Про те, що вартість цього товару понад 100 тис. не знав. У поясненні зазначив, що цей прилад його попросили перевезти через кордон знайомі і запевнили, що він недорогий.

Однак замість «доброї послуги» чоловік отримав протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прилад вилучили, а справу скерують до суду.



