На вулиці Федорова відновили історичну дерев’яну браму Суспільство | 26-02-2021, 16:19 0 88 За кілька кроків від площі Ринок відновили ще одну історичну дерев’яну браму. Цього разу фахівці відреставрували двері у будинку на вул. Федорова, 12. Зробили це в межах міської програми співфінансування з мешканцями, яку координує ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища ЛМР.



Брама мала відносно небагато втрачених елементів декору, проте загальний її стан був незадовільний через вікові пошкодження і тривале служіння мешканцям.



«Це брама з модрини, яка недовговічна, адже вона м’якша, ніж дуб, тому швидше зношується. Ми зробили для неї нову нащільну планку, замінили усю нижню частину дверей, яка зігнила та деформувалася. Також ми відновили пороги, але зробили їх із ясена, а ззовні декорували модриною», — розповів реставратор Ростислав Малецький.



Також реставратори відновили засклення дверей та рамки, які відчиняються із внутрішньої сторони брами.



«Раніше це вікно просто було заставлене фанерою. Тепер ці дверцята можна відчинити для провітрювання чи для того, щоб помити скло», — додає реставратор.



Також, відновлюючи браму, реставратори замінили шпінгалети, зношені завіси та решітки, які були вигнуті.



Загалом реставрація брами коштувала 79 190 грн. У межах міської програми співфінансування з мешканцями, місто компенсувало 70% витрат, мешканцям довелося додати 30%, а це майже 24 000 грн.





