На площі перед будівлею ЛОДА замайорів прапор кримських татар з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Суспільство | 26-02-2021, 19:45 0 79

26 лютого 2021-го року виповнюється сьома річниця від проведення у 2014-му році у місті Сімферополі мітингу кримських татар та українців на підтримку територіальної цілісності України.

З цієї нагоди у Львівській обласній державній адміністрації було проведено низку заходів:

З 09:30 – 09:40 відбулось підняття кримськотатарського прапору на площі перед будівлею ЛОДА. А з 09:40 – 11:10 проведено офіційну частину, яка супроводжувалась відкриттям фотовиставки «Заручники окупації» на 2-му поверсі обласної державної адміністрації. Організаторами заходу є: Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Кримські татари Львівщини», ГО «Кримськотатарський ресурсний центр», ГО Благодійний фонд «Хайтарма» та Культурний центр кримських татар.

“У лютому 2014-го року, порушуючи всі норми міжнародного права та територіальну цілісність України, Росія анексувала Кримський півострів. Розпадом агресії та дискримінації 229-ти політв'язнів Криму утримуються за гратами російських сил, з них 158 представників кримських татар. Дії окупаційної влади стали для кримських татар справжньою трагедією, але вони не здаються та продовжують чинити опір окупації. Сьогодні, як і впродовж семи років, ми виявляємо солідарність із кримськими татарами, підтримуємо їхню боротьбу та нескорений путь!”, - декламує спікер заходу. Підняття прапора України та кримських татар здійснили голови Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та представники кримських татар. Це дійство супроводжувалось гімнами України та кримськотатарського народу.

Максим Козицький, голова Львівської ОДА зазначив: “Тоді пройшов масовий мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу проти намірів відірвати Крим від України. Думаємо сьогодні про десятки тисяч мешканців півострова, які змушені були покинути свої домівки. Про дітей політв’язнів, що залишилися без батьків, про політв’язнів Криму у російських в’язницях. Їх біль - це наш спільний біль".

Нагадаємо, що мітинг відбувся не лише на підтримку територіальної цілісності України, але й проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, на яку виносилось питання про вихід Криму зі складу України. Учасниками мітингу, а їх було близько 10 тисяч, були представники кримськотатарської громади, українські активісти та всі небайдужі. Президент України Володимир Зеленський затвердив наказ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.



