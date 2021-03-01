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За тиждень на сході України знешкодили понад 600 мін і снарядів
|Суспільство | 01-03-2021, 08:39
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|Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС України) за минулий тиждень виявили 630 вибухонебезпечних предметів у Донецькій і Луганській областях.
Джерело: штаб ООС
Деталі: За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 26 гектарів території та знешкодили 574 вибухонебезпечних предметів.
За минулу добу було обстежено ще майже 4 га і виявлено 56 снарядів.
Всього з початку проведення ООС українські рятівники обстежили 9 179 га території та 23 га акваторії. Всього вже знешкоджено 66 135 вибухонебезпечних предметів.
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