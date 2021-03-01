Вірджинія стала 16-м штатом США, де легалізують марихуану Суспільство | 01-03-2021, 08:43 0 103 У штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила вступають у дію в 2024 році.



Джерело: Голос Америки



Деталі: Згідно з законодавством, особи старші за 21 рік зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини.



Крім цього, закон ставить у пріоритет видання ліцензій на розвиток бізнесу темношкірим американцям, оскільки за словами авторів, темношкірі спільноти протягом багатьох років значно сильніше та непропрорційно страждали від кримінального переслідування за збут легких наркотиків.



Довідка: Інші штати США, в яких споживання марихуани є легальним – Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.