Понад 267 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 01-03-2021, 12:56 0 67

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, підприємства переробної промисловості сплатили до Зведеного бюджету у січні 2021 року понад 267 млн гривень. Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 12,0 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі є ТЗОВ"ЛЕОНI ВАЕРIНГ СИСТЕМС УА ГМБХ", ТОВ "БАДЕР УКРАЇНА", ПРАТ ''МЗМВ ''ОСКАР'', ТОВ "Об'єднана мода України",ТОВ "ФУДЖIКУРА АУТОМОТIВ УКРАЇНА ЛЬВIВ",ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія),ТЗОВ "ОДВ-Електрик",ТОВ " ЦВГ УКРАЇНА".