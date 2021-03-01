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Понад 267 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України

Суспільство | 01-03-2021, 12:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, підприємства переробної промисловості сплатили до Зведеного бюджету у січні 2021 року понад 267 млн гривень. Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 12,0 відсотка.

Найбільшими платниками переробної галузі є ТЗОВ"ЛЕОНI ВАЕРIНГ СИСТЕМС УА ГМБХ", ТОВ "БАДЕР УКРАЇНА", ПРАТ ''МЗМВ ''ОСКАР'', ТОВ "Об'єднана мода України",ТОВ "ФУДЖIКУРА АУТОМОТIВ УКРАЇНА ЛЬВIВ",ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія),ТЗОВ "ОДВ-Електрик",ТОВ " ЦВГ УКРАЇНА".
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