Мери українських міст закликали збільшити відсоток зарахування ПДФО до місцевих бюджетів з 60 до 80 відсотків Суспільство | 01-03-2021, 15:15 0 46

У ході засідання Ради розвитку громад та територій ряд мерів українських міст підтримали пропозицію правління Асоціації міст України збільшити частку зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевих бюджетів до 80%.



Тернопільський міський голова Сергій Надал у своєму виступі відзначив, що Конгрес місцевих і регіональних влад може допомогти ефективніше працювати органам місцевого самоврядування, органам державної влади, а найголовніше – вирішити проблеми людей. Він

подякував за врахування інтересів територіальних громад при голосуванні за проект змін до Бюджетного кодексу України, а саме збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.



Також Сергій Надал висловив позицію Асоціації міст України щодо необхідності у наступному бюджетному процесі збільшити частину ПДФО, яка буде зараховуватися до місцевих бюджетів. «Попереду нас чекає багато викликів, які слід вирішувати разом. Адже у всіх нас єдина мета – сильна, незалежна, унітарна Україна», – наголосив С.Надал.



Позицію Сергія Надала у своїх виступах підтримали і міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.



Нагадаємо, секторальна стратегія «Місцеві фінанси», розроблена Асоціацією міст України в рамках проєкту ПУЛЬС та схвалена Правлінням АМУ, передбачає збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів до 80%. Зараз громади отримують від держави 60% ПДФО.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



