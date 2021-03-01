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За позовом прокуратури на Бродівщині територіальній громаді повернули землі вартістю майже 2 млн грн

Суспільство | 01-03-2021, 15:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


Радехівська місцева прокуратура у суді домоглася передачі земель сільськогосподарського виробництва площею 2,26 га у власність територіальної громади Ясенівської сільської ради (Бродівський район).


Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на цю земельну ділянку, що могло призвести до її протиправного використання.



Оціночна вартість зазначеної ділянки становить майже 2 млн грн.



На цей час земельну ділянку прийнято до комунальної власності територіальної громади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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