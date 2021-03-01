Замість вітамінів - кулі до зброї Суспільство | 01-03-2021, 15:36 0 42



Під час митного огляду трьох міжнародних поштових відправлень - посилок, працівники Галицької митниці за допомогою службового собаки виявили 2600 куль, 50 гільз, спусковий механізм та раму до вогнепальної зброї. Відправниками посилок, згідно з поштовими митними деклараціями , значаться громадяни, що живуть або перебувають у США, а отримувачами – мешканці різних областей України. У деклараціях було вказано, що пересилають предмети домашнього вжитку та вітаміни.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Заборонені до пересилання товари вилучено.

