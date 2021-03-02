ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 02-03-2021, 00:58 0 97



Валюта та мобільні телефони - «ходовий» товар порушників митного законодавства в аеропорту «Львів»



Упродовж останніх вихідних працівники митного поста «Львів-аеропорт» Галицької митниці Держмитслужби зафіксували декілька порушень митних правил. Так, у трьох громадян, які прибули в Україну, виявили 12 мобільних телефонів (iPhone, Motorola, Samsung, Sony, Xiaomi Redmi), 3 електронні годинники. Їх загальна вартість - понад 100 тис. грн, що значно перевищує неоподатковувану норму переміщення товарів через митний кордон України. Окрім того, у двох громадян вилучено валютні кошти ( 875 фунтів стерлінгів та три тис. дол. США) на суму, що становить майже 100 тис. грн, які перевищували еквівалент 10 000 євро і підлягали письмовому декларуванню.

За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил. Справи скерують до суду.



