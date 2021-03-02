Сплив останній день справи Татарова: слідство і прокуратура її не завершили Суспільство | 02-03-2021, 01:00 0 114 Правоохоронці не завершили слідство у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча суд наказав зробити це до 1 березня.



Джерело: коментар Служби безпеки, Офісу генпрокурора та адвоката підозрюваного Максима Микитася "Українській правді"



Деталі: У Службі безпеки зазначили, що після відмови суду продовжити строки слідства прокурор зобов’язаний протягом п’яти дній вчинити одну з дій:



закрити кримінальне провадження;

звернутись до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

звернутись до суду із обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Водночас, станом на вечір 1 березня прокурор нічого з переліченого не зробив.



В Офісі генпрокурора також сказали, що "дії щодо завершення розслідування… на сьогоднішній день не вчиняються".



Крім того, прокуратура запевняє, що подала апеляційну скаргу на рішення суду, який не продовжив строки слідства.



Водночас, в ухвалі суду йдеться, що вона не підлягає оскарженню.



Артур Габрієлян, адвоката одного з підозрюваних Максима Микитася, сказав УП, що рішення суду набуває чинності одразу.



Що було раніше: У справі Татарова залишався один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.



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Передісторія:



1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно Татарова.

18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику голови ОП. Його підозрюють у посередництві під час передачі хабара експерту. Йдеться про справу забудовника Максима Микитася, в якого Татаров працював юристом.

24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.

НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.