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Премія миру 2021: Нобелівський комітет прийняв понад 300 заявок

Суспільство | 02-03-2021, 08:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 142 142    
На цьогорічну Нобелівську премію миру номіновано 234 особи та 95 організацій.

Джерело: Reuters

Пряма мова секретаря Норвезького Нобелівського комітету Олав Ньєльстада: "Це третя за весь час найбільша загальна кількість номінантів (рекордна кількість кандидатів була у 2016 році – 376). Це відображає великий міжнародний інтерес до Нобелівської премії миру".

Водночас, за його словами, це також свідчить про те, що у світі існує низка нерозв'язаних конфліктів, воєн та проблем з правами людини.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру цьогоріч є Тунберг, Навальний, ВООЗ, програма COVAX для забезпечення справедливого доступу до вакцин COVID-19 для бідних країн. Також у переліку – опозиційні білоруські політики Світлана Тихановська, Марія Колеснікова та Вероніка Цепкало за їх "боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного опору".

Тунберг названа одним з "найголовніших представників боротьби з кліматичною кризою".

Навальний, висунутий російськими вченими, може отримати премію за "зусилля щодо мирної демократизації Росії".

Серед інших номінантів - колишній президент США Дональд Трамп, НАТО та Агентство ООН з питань біженців.

Прийом номінації завершився 31 січня. Потім оргкомітет назве короткий список претендентів на нагороду. Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий в листопаді.

Довідка: Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті протягом п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір. Відомо що в цьому році на премію вже номінували Джуліана Ассанжа, Челсі Меннінга, Едварда Сноудена і рух за громадянські права Black Lives Matter (BLM).

Нобелівську премії миру 2020 року присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка за 60 років свого існування стала найбільшою в світі організацією, що веде боротьбу проти голоду на планеті.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.
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