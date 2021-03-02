Влада Чехії зобов’язала компанії тестувати своїх працівників на коронавірус Суспільство | 02-03-2021, 08:48 0 83 Віцепрем'єр Чехії Карел Гавлічек повідомив, що, згідно рішення уряду, відтепер компанії зобов’язані тестувати своїх працівників на коронавірус



Джерело: Укрінформ



Деталі: За його словами, "комплексне тестування в компаніях буде обов’язковим". Усі підприємства, де працюють понад 250 осіб, мають забезпечити їх тестування вже починаючи з 3 березня. Для компаній з персоналом від 50 до 249 співробітників тестування стартуватиме 5 березня.



Як уточнюється, достатньо буде тестів на антиген. І тільки якщо результат виявиться позитивним, необхідно буде пройти ПЛР-тест.



Загалом протягом наступних двох тижнів тестування повинні пройти 2,1 мільйона працівників приблизно 10 000 підприємств. Роботодавців, які відмовлятимуться виконувати це розпорядження, будуть штрафувати.



Наприкінці минулого тижня уряд Чехії пообіцяв взяти на себе витрати на чотири тести за місяць на одного працівника.



Окрім того, уряд вирішив заборонити роботу їдалень на підприємствах, щоб люди не збиралися в одному місці. Всім, хто може працювати з дому, наполегливо радять перейти саме на такий режим.



Що передувало: Уряд Чехії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан до 28 березня та запровадив низку жорстких обмежень у зв’язку з важкою епідеміологічною ситуацією.



Відповідно до нових правил, з 1 березня маски обов’язково носити на вулиці незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції з іншими людьми чи ні. Виняток застосовується лише в тому випадку, якщо людина перебуває на самоті.



Маски також будуть обов’язковим на робочому місці. Виняток становлять лише люди, які в кімнаті самі. Їх необхідно вдягати у магазинах, закладах та в транспорті.



З понеділка школи, садочки та дитячі групи не працюватимуть, за винятком тих, які відвідують діти медичних працівників.



Протягом місяця діє заборона на пересування між регіонами, не дозволяється виїжджати за межі району, де людина прописана, окрім кількох виняткових причин.



Вигул собак вночі можливий лише в радіусі 500 метрів від помешкання.



Закриваються деякі магазини, які до цього часу мали право працювати, наприклад, канцелярські магазини, взуттєві чи магазини зброї.



Уряд продовжив надзвичайний стан власним рішенням, що йому дозволив Сенат. Парламент раніше того ж дня відмовив схвалити його попри заклик прем’єра підтримати прохання через загрозу повного колапсу системи охорони здоров’я.



Останній тиждень в країні кожного дня кількість нових заражень у середньому є на 3 тисячі більшою, ніж тиждень тому. Середній показник захворюваності становить 761 на 100 тисяч населення, в деяких районах показник перевищує 1000.



