Росіяни сім разів за добу порушили перемир'я, постраждали 9 військових ООС Суспільство | 02-03-2021, 09:22 0 91 Протягом минулої доби збройні формування Росії на сході України сім разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Павлополя та Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, поблизу Красногорівки загарбники обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій зі стрілецької зброї.



Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування..



Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".



Деталі: На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.



Станом на ранок на Донбасі поки без обстрілів.



Що було раніше: 28 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілу зі снайперської зброї загинув молодший сержант "36 окремої бригади морської піхоти ім. Білинського" Сергій Моісєєнко.