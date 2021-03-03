Найкращими строковиками укомплектують експериментальний підрозділ на західному кордоні Суспільство | 02-03-2021, 15:31 0 118 https://youtu.be/aj3zaNwNvL8







На західній ділянці держкордону України експеримент – один з підрозділів комплектують найкращими призовниками призову «Осінь-2020».



У Держприкордонслужбі України вже розпочали підготовку до комплектування підрозділу, від якого очікують особливої ефективності. Кандидатів у такий колектив добирали за якісними показниками. Це військовослужбовці строкової служби, які уже мають досвід служби на кордоні та показали високі результати. Вісім з них уже отримали військове звання «молодший сержант».



Наразі з відібраним особовим складом експериментального підрозділу розпочалася зборова підготовка. Протягом двох тижнів триватиме злагодження колективу на базі Кінологічного навчального центру. Після цього військовослужбовці з новими знаннями та навиками відбудуть на ввірену їм ділянку державного кордону. Згодом, за бажанням, ці фахівці зможуть продовжити прикордонну службу як контрактники.









