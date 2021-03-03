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Найкращими строковиками укомплектують експериментальний підрозділ на західному кордоні
|Суспільство | 02-03-2021, 15:31
| 0 118
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|https://youtu.be/aj3zaNwNvL8
На західній ділянці держкордону України експеримент – один з підрозділів комплектують найкращими призовниками призову «Осінь-2020».
У Держприкордонслужбі України вже розпочали підготовку до комплектування підрозділу, від якого очікують особливої ефективності. Кандидатів у такий колектив добирали за якісними показниками. Це військовослужбовці строкової служби, які уже мають досвід служби на кордоні та показали високі результати. Вісім з них уже отримали військове звання «молодший сержант».
Наразі з відібраним особовим складом експериментального підрозділу розпочалася зборова підготовка. Протягом двох тижнів триватиме злагодження колективу на базі Кінологічного навчального центру. Після цього військовослужбовці з новими знаннями та навиками відбудуть на ввірену їм ділянку державного кордону. Згодом, за бажанням, ці фахівці зможуть продовжити прикордонну службу як контрактники.
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