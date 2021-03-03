Водія Мерседесу судитимуть за «хабар» поліцейському Суспільство | 02-03-2021, 15:32 0 107



За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 до суду скеровано обвинувальний акт щодо 35-річного уродженця Івано-Франківської області, якого обвинувачують у пропозиції та обіцянці службовій особі надати їй неправомірну вигоду (ч.1 ст.369 КК України).



Встановлено, що у лютому поточного року чоловік в районі МакДональдзу на проспекті Чорновола у місті Львові запропонував неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, а пізніше - 300 доларів, після чого поклав купюру номіналом 100 доларів США у салон службового автомобіля патрульної поліції. Натомість обвинувачений хотів уникнути складання правоохоронцями протоколів про порушення ним ПДР та керування авто у стані алкогольного сп’яніння.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 (17000 – 68000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури