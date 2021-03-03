Майже 361 млн грн податкових платежів сплачено підприємствами торгівлі Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 02-03-2021, 15:38 0 111



Від підприємств торгівлі Львівщини у січні 2021 року до Зведеного бюджету України надійшло майже 361 млн грн податкових платежів, що на майже 20 млн грн або на 5,8 відс більше ніж у відповідному періоді 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 16,2 відсотка. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



Найбільшими платниками торгівельної галузі є ТЗОВ "ОККО-Рiтейл", ТОВ "Львiвська Файка", ПрАТ "IДС АкваСервiс", ТзОВ "Овацiя", ТОВ "Горицвіт Сервіс", ТЗОВ "Тропiк", ТОВ "АТБ-Маркет", ТЗОВ "ТД "Марвел", ПРАТ "Галнафтохiм", ТЗОВ ТВК "Львiвхолод", ТОВ "Спринтер Центр".





