Скористайтесь можливістю врегулювання податкового боргу Суспільство | 02-03-2021, 15:43 0 94



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам, що вони можуть скористатися можливістю врегулювання податкового боргу, передбаченого нормами Закону № 1072.



Скористатися таким правом можуть платники податків – фізичні особи (у тому числі самозайняті), у яких сукупний розмір податкового боргу за усіма податками і зборами не перевищує 6800 грн (включно) станом на 1 грудня 2020 року. При цьому такий борг має бути несплаченим/непогашеним на дату надання відстрочення.



Заяви вже подаються платниками з дати набрання чинності Закону № 1072, тобто з 10 грудня 2020 року. Відстрочення здійснюватиметься до 29 грудня 2021 року.



Крім того, передбачено можливість для платників податків скористатися процедурою списання штрафних санкцій. Згідно з процедурою у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами протягом шести місяців від дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, списуються штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу.



При цьому штрафні санкції і пеня, пов’язані зі сплатою такого податкового боргу, не будуть застосовуватися, а нараховані будуть відкориговані до нульових показників.