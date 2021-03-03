ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 02-03-2021, 16:18 0 111

В Україну намагались ввезти капучино вартістю понад мільйон гривень за фіктивними документами



Днями у пункт пропуску «Шегині – Медика» в напрямку «в’їзд в Україну» прибув транспортний засіб з кавовим напоєм капучино. Згідно з поданими до митного контролю документами з м. Кракова (Республіка Польща) у м. Львів переміщували майже 18 тис. упаковок напою, розфасованого по кілограму. Загальна вартість товару понад 21 тис. євро. Однак під час митного огляду було виявлено міжнародну товарно-транспортну накладну та рахунок-фактуру де вказано, що вартість цього товару - 39 тис. євро. Отже до митного контролю подали документи, що містили неправдиві відомості.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.



