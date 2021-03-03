УКРАЇНЦЯ, ЯКОГО РОЗШУКУВАЛИ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ Суспільство | 02-03-2021, 16:22 0 116

Правопорушника, який повертався із Польщі, затримали учора у пункті пропуску «Рава - Руська» прикордонники Львівського загону.

Під час заходів прикордонного контролю стосовно нього відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону одразу затримали 27-річного громадянина України мешканця Волинської області та передали співробітникам поліції.

Як з’ясувалося, чоловіка розшукували за підозрою у вчинені ним злочину, передбачених ч.3 ст. 185 ККУ «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому».

