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УКРАЇНЦЯ, ЯКОГО РОЗШУКУВАЛИ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ
|Суспільство | 02-03-2021, 16:22
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Правопорушника, який повертався із Польщі, затримали учора у пункті пропуску «Рава - Руська» прикордонники Львівського загону.
Під час заходів прикордонного контролю стосовно нього відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону одразу затримали 27-річного громадянина України мешканця Волинської області та передали співробітникам поліції.
Як з’ясувалося, чоловіка розшукували за підозрою у вчинені ним злочину, передбачених ч.3 ст. 185 ККУ «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому».
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