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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ КРУГЛОГО СТОЛУ «8 БЕРЕЗНЯ В ПОГОНАХ»

Суспільство | 02-03-2021, 18:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    




В рамках відзначення Міжнародного дня прав жінок та миру, прикордонниці Мукачівського загону взяли участь у проведенні круглого столу з питань становища і ролі жінок у правоохоронних органах, органах цивільного захисту, прикордонної служби, у галузі безпеки і оборони держави - «8 Березня у погонах».

Державна прикордонна служба України – прозора організація, що відкрита для взаємодії та діалогу з громадою, експертною спільнотою, а також із усіма зацікавленими сторонами. Впродовж проведення круглого столу учасниці заходу обговорили реалії та перспективи забезпечення ґендерної рівності у правоохоронних органах України, посилення ролі жінок у правоохоронних органах, ґендерні стереотипи, мобінг та дискримінацію «жінок у погонах».

Такі заходи є вкрай важливими у сучасному суспільстві, адже ґендерна рівність є одним із принципів забезпечення прав людини, основою демократичного розвитку держав та світової спільноти. Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та їх можливостей – це ще один крок у ліквідації дискримінації за ознакою статі та усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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