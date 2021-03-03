Неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до смерті бібліотекарки: справу передано до суду Суспільство | 03-03-2021, 09:16 0 119





Золочівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно 48-річної завідувачки організаційно-методичного відділу Централізованої бібліотечної системи відділу культури, молоді та спорту однієї із районних державних адміністрацій області, яка обвинувачується у порушенні вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=285597&fp=110), фігурантка відповідала за газове господарство у бібліотеках району і знала, що газопостачання на опалювальний сезон 2018 – 2019 в приміщення цієї бібліотеки не буде подаватися (оскільки вона не подала для цього необхідних документів) і у той же час, не вжила заходів щодо запобігання спробам самовільного відновлення газопостачання, так як належних умов безпеки для цього не було.







За результатами проведених експертиз, встановлено причинний зв’язок такої безвідповідальності жінки із настанням смерті бібліотекарки.







У випадку доведення вини обвинуваченій загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.









Пресслужба Львівської обласної прокуратури