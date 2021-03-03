|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 138 млн грн податків надійшло від підприємств транспорту до Зведеного бюджету
|Суспільство | 03-03-2021, 13:49
| 0 113
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку у січні 2021 року до Зведеного бюджету надійшло 138,0 млн грн податкових платежів, що на 7,4 млн грн або на 5,7 відс більше ніж у січні 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 6,2 відсотка.
Найбільшими платниками транспортної галузі є філія АТ „Укрзалізниця”, Регiональна фiлiя "Львiвська Залiзниця" АТ "Українська Залiзниця", Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", Фiлiя "Пасажирська Компанiя" АТ "Українська Залiзниця", ЛКП "Львiвелектротранс", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", Філія "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", ПП "Автотранском", Львівський регіональний структурний підрозділ ДП обслуговування повітряного руху України, ТОВ "Оператор ГТС України", філія АТ „Укртранснафта”, ДП "Львівський облавтодор", ТОВ "ТРАНС-СЕРВIС-1".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Галицька митниця збільшила надходження митних платежів до держбюджету...
|03-03-2021, 16:23
| >>>
|Голова Державної прикордонної служби вакцинувався від COVID-19 разом з іншими прикордонниками...
|03-03-2021, 14:00
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ – СТРОКОВИКИ ЗІРВАЛИ ДВІ НІЧНІ ОБОРУДКИ ПАЧКАРІВ...
|03-03-2021, 13:58
| >>>
|Майже 138 млн грн податків надійшло від підприємств транспорту до Зведеного бюджету...
|03-03-2021, 13:49
| >>>
|Неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до смерті бібліотекарки: справу передано до суду...
|03-03-2021, 09:16
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ КРУГЛОГО СТОЛУ «8 БЕРЕЗНЯ В ПОГОНАХ»...
|02-03-2021, 18:40
| >>>
|УКРАЇНЦЯ, ЯКОГО РОЗШУКУВАЛИ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ...
|02-03-2021, 16:22
| >>>
|