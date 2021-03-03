Майже 138 млн грн податків надійшло від підприємств транспорту до Зведеного бюджету Суспільство | 03-03-2021, 13:49 0 113



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку у січні 2021 року до Зведеного бюджету надійшло 138,0 млн грн податкових платежів, що на 7,4 млн грн або на 5,7 відс більше ніж у січні 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 6,2 відсотка.



Найбільшими платниками транспортної галузі є філія АТ „Укрзалізниця”, Регiональна фiлiя "Львiвська Залiзниця" АТ "Українська Залiзниця", Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", Фiлiя "Пасажирська Компанiя" АТ "Українська Залiзниця", ЛКП "Львiвелектротранс", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", Філія "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", ПП "Автотранском", Львівський регіональний структурний підрозділ ДП обслуговування повітряного руху України, ТОВ "Оператор ГТС України", філія АТ „Укртранснафта”, ДП "Львівський облавтодор", ТОВ "ТРАНС-СЕРВIС-1".