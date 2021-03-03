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НА ЗАКАРПАТТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ – СТРОКОВИКИ ЗІРВАЛИ ДВІ НІЧНІ ОБОРУДКИ ПАЧКАРІВ

Суспільство | 03-03-2021, 13:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


Наряд відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону, до складу якого увійшли військовослужбовці строкової служби, сьогодні вночі двічі спиняв контрабандистів.

Близько 3-ї години ранку поблизу кордону наряд помітив групу осіб із пакунками. Законні вимоги прикордонників припинити правопорушення контрабандисти проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, покидали свої ноші та втекли. Зловмисники планували доправити до Румунії 11 ящиків із 5,5 тисячами пачок сигарет.

Ще одну спробу тютюнової контрабанди цей самий наряд припинив вже вранці. О 7.30 патрулюючи берегову відмілину Тиси, за 2 км від попереднього місця затримання, прикордонники виявили та затримали двох контрабандистів із сигаретами та гумовим човном. Зловмисників також довелось спиняти попереджувальними пострілами. З метою встановлення усіх обставин правопорушення та оформлення адміністративно - процесуальних документів пачкарів доставили до прикордонного підрозділу.

Виявлені тютюнові вироби, орієнтовна вартість яких може сягнути 180 тисяч гривень, згодом передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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