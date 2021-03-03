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Голова Державної прикордонної служби вакцинувався від COVID-19 разом з іншими прикордонниками
|Суспільство | 03-03-2021, 14:00
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https://youtu.be/X20dM1aoTYk
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вакцинувався від коронавірусної інфекції COVID-19.
Щеплення пройшло під час робочої поїздки в район операції об’єднаних сил в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєверодонецьк препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) індійського виробництва.
Власним прикладом керівник прикордонного відомства показав необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.
«Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників», - сказав Сергій Дейнеко.
Він закликав підлеглих не боятися процедури і робити щеплення від небезпечної хвороби.
«Коли є сумніви, коли є вагання – командир має бути першим. Впевнений, що решта прикордонників побачать, що в цьому не має нічого страшного і краще вакцинуватися», - додав очільник відомства.
Він відмітив, що особисто ще не перехворів на ковід і тому для нього і тих хто ще також не хворів це вихід – отримати вакцину і не захворіти.
Варто відмітити, що серед персоналу Держприкордонслужби загалом зафіксовано майже 4700 випадків захворювання на COVID-19. Наразі на лікуванні ще перебувають 269 осіб. Нажаль хвороба забрала життя у 10 працівників відомства.
Разом з Головою ДПСУ вакцинацію також пройшли і військовослужбовці Луганського прикордонного загону, зокрема, командир частини Юрій Петрів та семеро військовослужбовців за контрактом, серед яких дві жінки.
Перед щепленням всі дали згоду на вакцинацію, їм провели необхідний огляд – була виміряна температура, тиск та сатурація. По завершенню процедури всі почувалися добре, як і до щеплення. Всі прикордонники зауважили - процедура безболісна.
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