Голова Державної прикордонної служби вакцинувався від COVID-19 разом з іншими прикордонниками Суспільство | 03-03-2021, 14:00 0 113

https://youtu.be/X20dM1aoTYk



Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко вакцинувався від коронавірусної інфекції COVID-19.



Щеплення пройшло під час робочої поїздки в район операції об’єднаних сил в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєверодонецьк препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) індійського виробництва.



Власним прикладом керівник прикордонного відомства показав необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.



«Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників», - сказав Сергій Дейнеко.



Він закликав підлеглих не боятися процедури і робити щеплення від небезпечної хвороби.



«Коли є сумніви, коли є вагання – командир має бути першим. Впевнений, що решта прикордонників побачать, що в цьому не має нічого страшного і краще вакцинуватися», - додав очільник відомства.



Він відмітив, що особисто ще не перехворів на ковід і тому для нього і тих хто ще також не хворів це вихід – отримати вакцину і не захворіти.



Варто відмітити, що серед персоналу Держприкордонслужби загалом зафіксовано майже 4700 випадків захворювання на COVID-19. Наразі на лікуванні ще перебувають 269 осіб. Нажаль хвороба забрала життя у 10 працівників відомства.



Разом з Головою ДПСУ вакцинацію також пройшли і військовослужбовці Луганського прикордонного загону, зокрема, командир частини Юрій Петрів та семеро військовослужбовців за контрактом, серед яких дві жінки.



Перед щепленням всі дали згоду на вакцинацію, їм провели необхідний огляд – була виміряна температура, тиск та сатурація. По завершенню процедури всі почувалися добре, як і до щеплення. Всі прикордонники зауважили - процедура безболісна.