Галицька митниця збільшила надходження митних платежів до держбюджету Суспільство | 03-03-2021, 16:23 0 122

У лютому 2021 року Галицька митниця Держмитслужби виконала план надходжень і скерувала до Державного бюджету України майже 2,4 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження митних платежів збільшились на 366 млн грн, або 18,2 %.



