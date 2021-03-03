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Галицька митниця збільшила надходження митних платежів до держбюджету
|Суспільство | 03-03-2021, 16:23
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У лютому 2021 року Галицька митниця Держмитслужби виконала план надходжень і скерувала до Державного бюджету України майже 2,4 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження митних платежів збільшились на 366 млн грн, або 18,2 %.
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