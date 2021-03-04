Зовнішньоторговельний оборот суб’єктів ЗЕД сягнув понад 34 млрд грн Суспільство | 03-03-2021, 21:38 0 131



Упродовж січня-лютого 2021 року в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби зовнішньоекономічну діяльність провадили понад чотири тис. суб’єктів господарювання, зокрема майже 1300 суб’єктів з інших областей України. Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна чисельність активних суб’єктів господарювання збільшилась на 8%, причому тих, хто зареєстрований в інших областях - на 14%.

У січні–лютому 2021 року в зоні діяльності Галицької митниці здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму 34,5 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 21,8 млрд грн, експортовано на суму 12,7 млрд грн, що складає відповідно 63% (імпорт) та 37% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з січнем-лютим 2020 року загальний обсяг збільшився на 25%, причому імпорт збільшився на 28%, а експорт – на 21%.



