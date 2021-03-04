Поліція заперечує тиск на соратника Стерненка Демчука Суспільство | 04-03-2021, 01:55 0 134 У Національній поліції стверджують, що не проводили жодних слідчих дій із Русланом Демчуком, який разом із Сергієм Стерненком проходить у справі про катування та викрадення людини.



Джерело: повідомлення Нацполіції



Дослівно: "Жодних слідчих дій із чоловіком, який перебуває в Одеському слідчому ізоляторі, поліцейські не проводили. Тож поширена інформація є безпідставною і маніпулятивною".



Деталі: У Нацполіції заявили, що інформація щодо тиску з боку правоохоронців "на засудженого Руслана Демчука не відповідає дійсності, адже поліцейські не проводили жодних слідчих дій в Одеському СІЗО".



Що передувало: За словами адвокатів, люди, які представились поліцейськими, чинили тиск на Руслана Демчука, щоб той давав свідчення проти свого соратника Сергія Стерненка у справі про викрадення і катування людини.



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Передісторія:



23 лютого Приморський суд Одеси у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Руслан Демчук – колишній очільник осередку "Правого сектору" у Комінтернівському (наразі Лиманський) районі Одеської області. У вироку він значиться як судимий у 2006 році за грабіж, звільнений у 2009 році умовно-достроково.

Крім того, за даними УП, Демчук неодноразово був засуджений у 1995-2014 роках за статтями про грабіж, тяжкі тілесні ушкодження, підроблення документів.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, був за кермом автівки, на якій його відвезли у підвал, і разом зі Стерненком наносив потерпілому ушкодження.

Демчук, як і Стерненко, заперечує свою причетність до злочину.