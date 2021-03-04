Сторожам 6 років не платили належне через підробку службовицею документів Суспільство | 04-03-2021, 09:13 0 97

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 53-річній завідувачці однієї із загальноосвітніх шкіл Новороздільської ОТГ за службове підроблення та грубе порушення законодавства про працю (ч.1 ст.366, ч.1 ст.172 КК України).



Встановлено, що посадовиця в період 2013-2019 років вносила у табелі обліку робочого часу недостовірні відомості щодо відпрацьованих годин 2 сторожами школи, умисно не вказувала про відпрацьовані ними понаднормові години, а також час їхньої роботи у вихідні дні, які мали бути оплачені в подвійному розмірі. Таким чином прикривався факт відсутності ще однієї посади сторожа – двоє працівників працювали за трьох.



Викрили завідувачку після скарги одного з постраждалих.



Наразі один з ошуканих працівників подав позов щодо відшкодування понад 60 тис грн.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Стрийського районного управління ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



