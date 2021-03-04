Триває кампанія декларування доходів громадянами Суспільство | 04-03-2021, 10:54 0 86

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2021 року громадяни, котрі отримали доходи, з яких в минулому році не сплачено податок на доходи фізичних осіб.



В зв’язку з карантинними обмеженнями, декларацію про доходи краще подати в електронному вигляді. Потенційні декларанти можуть зареєструватися в Електронному кабінеті, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.



Терміни подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:



- для громадян, які відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день – 30.04.2021;



- для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день – 31.12.2021.









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