|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Триває кампанія декларування доходів громадянами
|Суспільство | 04-03-2021, 10:54
| 0 86
|
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2021 року громадяни, котрі отримали доходи, з яких в минулому році не сплачено податок на доходи фізичних осіб.
В зв’язку з карантинними обмеженнями, декларацію про доходи краще подати в електронному вигляді. Потенційні декларанти можуть зареєструватися в Електронному кабінеті, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.
Терміни подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:
- для громадян, які відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день – 30.04.2021;
- для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день – 31.12.2021.
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://www.facebook.com/tax.lviv
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:
https://t.me/infoTAXbot
|
|