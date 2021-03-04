За наругу над могилами судитимуть бориславця Суспільство | 04-03-2021, 12:58 0 132



Дрогобицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного жителя Борислава, якого обвинувачують у нарузі над могилою та незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому повторно (ч.1, ч.3 ст.297 КК України).



Встановлено, що чоловік, перебуваючи на території Бориславського міського кладовища, зруйнував надмогильні споруди та викрав частини металевих огорож могильних надгробків.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, до 7 років позбавлення волі.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури