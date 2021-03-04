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Майже 369 млн грн податкових платежів надійшло від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном до Зведеного бюджету України

Суспільство | 04-03-2021, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні 2021року до Зведеного бюджету надійшло 369,0 млн грн податкових платежів, що на 41,3 млн грн або на 12,6 відс більше ніж у відповідному періоді 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 16,5 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi",ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "IТ-Техноресурс", ТзОВ "Центр проект", ТОВ "Ерiкссон Едже Гравiтi", ТзОВ "Айпiє-Л",ТОВ "Хазард", ДП "Львiвський радiоремонтний завод", ТОВ "Агентство економiчної безпеки "Ефорт", ТЗОВ "Пам'ять" тощо.
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