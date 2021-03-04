ОХОРОНЦІ КОРДОНУ ЗАВАДИЛИ ДВОМ ПРАВОПОРУШНИКАМ ПОТРАПИТИ ДО ЄС Суспільство | 04-03-2021, 13:43 0 98

Одного правопорушника затримали прикордонники Львівського загону, іншого – прикордонники з Буковини.

У першому випадку, прикордонним нарядом відділення «Мшанець» біля державного кордону з Польщею було зупинено автомобіль «Тойота», у якому слідували двоє осіб. Водієм даного авто був наш співвітчизник, а пасажир виявився громадянином Туреччини.

В ході додаткової перевірки охоронцями кордону було встановлено, що іноземець мав намір потрапити до ЄС у незаконний спосіб. А от до України він потрапив цілком легально – кілька діб тому назад прилетів до аеропорту «Бориспіль».

Іншого порушника кордону, близько четвертої ранку, затримали прикордонники відділу «Селятин», що у Чернівецькій області. Чоловіка, який не мав при собі документів і зазначив, що є громадянином України, прикордонники буквально зняли з інженерної споруди, яку той намагався подолати на шляху до Румунії.

Порушників було доставлено до прикордонних підрозділів для встановлення усіх обставини правопорушення та складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



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