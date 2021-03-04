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Безпека в українсько-польському прикордонні: львівські рятувальники отримали нові автомобілі першої допомоги

Суспільство | 04-03-2021, 13:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
Львівські рятувальники сьогодні, 4 березня, отримали три автомобілі першої допомоги в межах транскордонного проєкту «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні».

Це сучасні автомобілі АПД-2 Peugeot Boxer загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень, обладнані пожежною драбиною, цистерною для води – 500л, баком для піноутворювача – 20л, пожежним насосом із максимальною подачею 200 л/хв.

У комплектацію авто також входить аварійно-рятувальне обладнання, зокрема, гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила, медична укладка із необхідними лікарськими засобами. Ці автомобілі є універсальним спецтранспортом для порятунку людей під час ДТП, гасіння невеликих пожеж та інших небезпечних подіях.

Слід додати, що загалом Головне управління ДСНС України у Львівській області отримало вже сім автомобілів, закуплених в рамках зазначеного транскордонного проєкту.

«Це надзвичайно важливий проєкт для наших громад, особливо Карпатського регіону, який передбачає підвищення рівня матеріально-технічної бази та професійного рівня рятувальників українсько-польського прикордоння. Сучасні, повністю обладнані автомобілі, які ми передаємо нашим службам порятунку, зможуть забезпечити безпеку у найвіддаленіших громадах області.

Сьогодні мені дуже приємно, що ми маємо такі результати співпраці з нашими міжнародними партнерами, які повірили в нас. Ми і надалі працюватимемо спільно, аби в нашому регіоні створювалися центри безпеки для громад, а мешканці отримували належні послуги з порятунку, правопорядку, охорони здоров’я» , - зазначила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Як розповіла виконавча директорка Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин, цей проєкт став одним із 17 щасливців, які з-поміж 172 заявок увійшли до переліку переможців. І одним з лише 4 проєктів, в яких надано фінансування рятувальним службам (2 Pl-Ua, 2 Pl-By).

«Кошти в сумі 1,4 млн євро, а це понад 46 млн грн фінансової підтримки ЄС надано ЄКУ, управлінням ДСНС України у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях і Воєводській комендатурі пожежної служби у Ряшеві.

Для втілення проєкту Львівською обласною радою було передбачено 2,5 млн грн на співфінансування придбання транспортних засобів у 2018-2020 та профінансовано у рамках регіональної програми транскордонного співробітництва, ще 1,6 млн надано ДСНС з державного бюджету», - розповіла Галина Литвин.

«Програма тривала більше трьох років і завершується вона уже конкретними результатами – нові сучасні автомобілі поїдуть у наші гарнізони і будуть служити для порятунку людей та при виникненні надзвичайних ситуацій. Дякуємо усім партнерам, які були залучені у цьому проєкті», - наголосив начальник ГУ ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін.

Довідково:

Транскордонний проєкт «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні» втілюється Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» спільно з рятувальниками Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей та Воєводською комендатурою Державної пожежної служби в Ряшеві в межах Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

Бюджет становить 1 842 438,00, в т.ч. грант ЄС 1 658 174,20 євро.

Проєкт передбачає придбання 11 пожежних машин та комплектів вогнетривкого спорядження для обласних управлінь ДСНС України у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях, трьох мікроавтобів для обласних управлінь ДСНС України трьох західних областей. Також відбуватимуться спільні навчання для персоналу пожежно-рятувальних частин карпатських областей - 4 на території України і 4 на території Польщі.

Окрім того, планується будівництво приміщення для навчальних тренувань пожежників з імітацією реальних умов надзвичайних ситуацій в Перемишлі (Республіка Польща).

Проєкт також передбачає розробку спільної стратегії попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні та проведення просвітницької та інформаційно-промоційної кампанії.

Слід додати, що цього року з обласного бюджету Львівщини виділено на реалізацію проєкту 2,4 млн грн
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