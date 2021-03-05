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Banksy підтвердив, що популярний мурал на стіні англійської в'язниці створив він
|Суспільство | 05-03-2021, 08:05
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|Відомий вуличний художник Banksy підтвердив, що новий популярний мурал, який 1 березня з'явився на стіні занедбаної вʼязниці в Редінгу на півдні Англії, було створено ним.
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Джерело: Instagram Banksy
Деталі: Ймовірно, на муралі зображено знаменитого письменника Оскара Уайльда, який саме у вʼязниці в Редінгу провів два роки після гучного судового процесу, на якому його звинуватили у "непристойній поведінці" за його гомосексуальну орієнтацію.
Написана після звільнення "Балада Редінгської в'язниці" стала одним з найвідоміших творів автора.
Передбачається, що Banksy таким чином виступив на підтримку місцевої влади, яка хоче перетворити колишню в'язницю в культурний центр.
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