Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС Суспільство | 05-03-2021, 08:23 0 98 Протягом минулої доби, 4 березня, на сході України зафіксовано 9 обстрілів з боку російсько-окупаційні військ.





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поруч Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Водяного, що на Приазов’ї.



Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу ПІСКІВ, ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників, ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.



Неподалік Талаківки, окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції Збройних сил України.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки, збройні формування Російської Федерації прицільним вогнем зі стрілецької зброї обстрілювали позиції наших воїнів.



Бойових втрат серед українських захисників немає.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь".



Деталі: Станом на ранок на Донбасі поки без обстрілів.