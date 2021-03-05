   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 05/03/2021 «Милуйся живими квітами!»: мерія нагадує, що збір та продаж первоцвітів передбачає накладення штрафу...>> НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ...>> За ініціативою ГУ ДПС у Львівській області підписано меморандум з ЛОДА та ЛОР щодо співпраці...>> Головні новини четверга і ночі: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів...>> Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС...>> США та Великобританія готують нові санкції проти Росії – Bloomberg...>> В YouTube пообіцяли відновити акаунт Трампа...>> SpaceX показала уламки Starship SN10, який вибухнув після посадки...>> США ввели санкції проти військової хунти М’янми, яка напередодні розстрілювала протестувальників...>> Banksy підтвердив, що популярний мурал на стіні англійської в'язниці створив він...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство собак жителю Червоноградщини загрожує до 8 років ув’язнення...
04-03-2021, 16:25  >>> 
Підозрюваний у жорстокому вбивстві у Дрогобичі знаходиться під вартою...
02-03-2021, 09:27  >>> 
Напад з ножем: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для агресора...
01-03-2021, 09:09  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна 10-а в світі за кількістю нових випадків COVID-19...
05-03-2021, 07:58  >>> 
Нова хвиля COVID: в Україні 10 тисяч хворих за добу, дві сотні померлих...
04-03-2021, 09:19  >>> 
Україна 7-ма в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу...
04-03-2021, 09:06  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС

Суспільство | 05-03-2021, 08:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Протягом минулої доби, 4 березня, на сході України зафіксовано 9 обстрілів з боку російсько-окупаційні військ.
Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поруч Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу ПІСКІВ, ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників, ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Неподалік Талаківки, окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції Збройних сил України.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки, збройні формування Російської Федерації прицільним вогнем зі стрілецької зброї обстрілювали позиції наших воїнів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь".

Деталі: Станом на ранок на Донбасі поки без обстрілів.
   Новини по темі: Суспільство
НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ...
05-03-2021, 10:16  >>> 
Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС...
05-03-2021, 08:23  >>> 
Banksy підтвердив, що популярний мурал на стіні англійської в'язниці створив він...
05-03-2021, 08:05  >>> 
Безпека в українсько-польському прикордонні: львівські рятувальники отримали нові автомобілі першої допомоги...
04-03-2021, 13:49  >>> 
ОХОРОНЦІ КОРДОНУ ЗАВАДИЛИ ДВОМ ПРАВОПОРУШНИКАМ ПОТРАПИТИ ДО ЄС...
04-03-2021, 13:43  >>> 
Майже 369 млн грн податкових платежів надійшло від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном до Зведеного бюджету України...
04-03-2021, 12:59  >>> 
За наругу над могилами судитимуть бориславця...
04-03-2021, 12:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів...
05-03-2021, 08:24  >>> 
Головні новини середи і ночі: скасування переведення годинників, "гумор" словацького прем’єра...
04-03-2021, 09:17  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: ДТП з Дубінським, реакція Кремля на заяву Байдена про Крим...
02-03-2021, 08:53  >>> 
   ПолітикаПолітика
США та Великобританія готують нові санкції проти Росії – Bloomberg...
05-03-2021, 08:21  >>> 
В YouTube пообіцяли відновити акаунт Трампа...
05-03-2021, 08:17  >>> 
США ввели санкції проти військової хунти М’янми, яка напередодні розстрілювала протестувальників...
05-03-2021, 08:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX показала уламки Starship SN10, який вибухнув після посадки...
05-03-2021, 08:15  >>> 
SpaceX повторила власний рекорд...
05-03-2021, 08:00  >>> 
Facebook знімає заборону на політичну рекламу у США...
04-03-2021, 09:12  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ...
05-03-2021, 10:16  >>> 
Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС...
05-03-2021, 08:23  >>> 
Banksy підтвердив, що популярний мурал на стіні англійської в'язниці створив він...
05-03-2021, 08:05  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:26 «Милуйся живими квітами!»: мерія нагадує, що збір та продаж первоцвітів передбачає накладення штрафу
10:16 НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ
10:14 За ініціативою ГУ ДПС у Львівській області підписано меморандум з ЛОДА та ЛОР щодо співпраці
08:24 Головні новини четверга і ночі: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів
08:23 Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС
08:21 США та Великобританія готують нові санкції проти Росії – Bloomberg
08:17 В YouTube пообіцяли відновити акаунт Трампа
08:15 SpaceX показала уламки Starship SN10, який вибухнув після посадки
08:12 США ввели санкції проти військової хунти М’янми, яка напередодні розстрілювала протестувальників
08:05 Banksy підтвердив, що популярний мурал на стіні англійської в'язниці створив він

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования