НА ЗАКАРПАТТІ АРЕШТУВАЛИ ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ Суспільство | 05-03-2021, 10:16 0 73



10 діб арешту отримали двоє тютюнових контрабандистів, які два дні тому намагались переправити через кордон сигарети. Одному із них доведеться ще й сплатити штраф у розмірі 5100 гривень.



3 березня 2021 року http://surl.li/mvem правопорушників заскочив на гарячому прикордонний наряд відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону. До сусідньої Румунії партію контрабандного курива зловмисники планували доправити через річку Тиса гумовим човном, проте на заваді їм стали прикордонники, які надійно охороняють кордон від тютюнової контрабанди, нелегальних мігрантів тощо.



Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти проігнорували законні вимоги прикордонників та спробували утекти. Вже за кілька хвилин їх затримали та доставили до прикордонного підрозділу. За вчинення адмінправопорушень передбачених ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст. 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» на контрабандистів склали документи адміністративного провадження, справу скерували до Рахівського районного суду, який і призначив правопорушникам вищезгадані стягнення.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону