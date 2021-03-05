Проведення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Суспільство | 05-03-2021, 15:36 0 103



Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області протягом січня-лютого 2021 року організовано та проведено 805 організаційно-роз’яснювальних заходів з працівниками ГУ ДПС у Львівській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів, вимог фінансового контролю, етики поведінки працівників органів Державної податкової служби України.



При здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів опрацьовано 457 повідомлень (заяв) працівників. За кожним повідомленням застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.







Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/455444.html





