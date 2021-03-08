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В Екваторіальній Гвінеї прогриміли вибухи – 500 поранених, щонайменше 15 загиблих

Суспільство | 08-03-2021, 09:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    
На військовій базі в місті Бата (Екваторіальна Гвінея) сталася серія вибухів – загинули щонайменше 15 людей, близько 500 поранено.

Джерело: Reuters , Associated Press, цитуючи повідомлення державного телебачення Екваторіальної Гвінеї TVGE, Міністерство охорони здоров’я Екваторіальної Гвінеї у Twitter

Деталі: Вибухи пролунали о 16:00 за місцевим часом 7 березня. Президент Екваторіальної Гвінеї – Теодоро Обіанг Нгема – заявив, що серія вибухів стала наслідком халатності, пов'язаної з використанням динаміту у військовій казармі.
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