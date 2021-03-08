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ДТП в Польщі: Водію автобуса загрожує 8 років

Суспільство | 08-03-2021, 10:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
Польська прокуратура висунула звинувачення водію автобуса, що в польському Кашице потрапив в аварію, внаслідок якої 6 осіб загинули, а 41 - отримала травми.

Джерело: заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька у PAP

Деталі: Водію інкримінують ненавмисне доведення до катастрофи у наземному русі. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Прокуратура наклала заборону на його виїзд з Польщі. Він також зобов’язаний перебувати на контролі в поліції.

За словами Стажецької, найімовірнішою є версія, що водій намагався повернути праворуч до місця обслуговування подорожуючих (MOP Kaszyce), але швидкість руху була занадто високою.

Магістраллю автобус рухався зі швидкістю 96-97 км на годину, а безпосередньо перед ДТП швидкість упала з 95 до 45 км на годину. Стажецька зазначила, що хоча автобус їхав зі швидкістю, дозволеною на автомагістралі, вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо.

Зазначається, що під час допиту в лікарні водій не зміг однозначно сказати, чи визнає свою провину. Він повідомив, що не пам’ятає обставин події, та відмовився свідчити, посилаючись на поганий емоційний стан, і пообіцяв зробити це пізніше.

Передісторія:

6 березня в польській місцевості Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
В автобусі перебували 57 українців.
Внаслідок аварії загинули 6 осіб. 41 особа зазнала травм.
За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
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