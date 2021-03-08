В Сумах госпіталізували 16-річну дівчину – вона з’їла 30 таблеток Суспільство | 08-03-2021, 10:30 0 89 В Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізували 16-річну дівчину – вона вжила 30 таблеток.



Джерело: поліція Сумської області у Facebook



Деталі: Зі слів матері постраждалої, дівчина вжила 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.



Зазначається, що дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.



Зараз вони перебуває в лікарні, зі слів медиків - загрози життю немає.



Нагадаємо:



У середині лютого в Боярці дві учениці 7 класу отруїлися медичним препаратом "Дротаверин" (аналогом препарату "Но-шпа") – кожна вжила по 40 таблеток. Одна дитина померла.

Згодом в Умані дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.

Наприкінці лютого двоє 16-річних сумчанок отруїлися таблетками від застуди.