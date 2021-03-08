Бойовики використовували протитанковий ракетний комплекс – ООС Суспільство | 08-03-2021, 10:39 0 92 За минулу добу, 7 березня, російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи міномети, станковий протитанковий гранатомет та протитанковий ракетний комплекс.



Джерело: повідомлення штабу ООС





Дослівно: "Так, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета".



Деталі: Біля Опитного окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.



На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат серед українських воїнів немає.



Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.



Станом на 7 годину ранку, 8 березня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Наші захисники відповіли окупантам вогнем у відповідь.