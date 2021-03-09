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Вимагання 10 тис доларів та викрадення людини псевдополіцейськими: затримано чотирьох учасників злочинної групи

Суспільство | 09-03-2021, 12:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозри чотирьом учасникам злочинного угруповання за вимагання коштів та викрадення людей (ч.2 ст.189, ч.2 ст.146 КК України).

Встановлено, що організатор, який на цей момент перебуває в одній з виправних колоній Львова, координував діяльність групи з чотирьох місцевих мешканців, які свого часу відбували покарання у тій же колонії за майнові та пов’язані з наркотиками злочини. Схема вимагання коштів виглядала так: спершу частина учасників втягували особу у злочинну діяльність, а потім інші представлялися працівниками поліції та вимагали у жертви кошти.

Зокрема, фігуранти намагалися схилити до придбання та розповсюдження наркотиків жителя Рівненщини: для цього двоє представилися продавцями, а решта – поліцейськими. Під час зустрічі з потерпілим біля одного з ТРЦ у Львові, учасники угруповання силою посадили чоловіка у авто і повезли у напрямку Львова. Дорогою нападники вимагали 10 тис доларів США, натомість обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків. Відтак, чоловік попросив свою дружину перерахувати на їхній рахунок частину коштів – 25 тис грн, частину з яких у подальшому фігуранти зняли в одному із банкоматів.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою. Під час затримання вилучили: імітаційне посвідчення поліцейського, кайданки та 23 тис грн.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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