Про електронні сервіси та адміністративні послуги, надані протягом двох місяців 2021 року Західним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків Суспільство | 09-03-2021, 12:09 0 70

Протягом січня-лютого цього року фахівці Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків опрацювали 1458 звернень платників податків. Зокрема, за цей період, зареєстровано 729 книг обліку розрахункових операцій, 98 реєстраторів розрахункових операцій, а також видано 611 довідок про відсутність заборгованості з платежів.

«Одним із найбільш функціональних електронних сервісів ДПС є Електронний кабінет, важливість використання якого особливо зросла на період карантину, оскільки забезпечує дистанційну комунікацію», – наголосив заступник начальника Західного міжрегіонального Управління ДПС по роботі з ВПП Сергій СКРОБАЧ.

Увійти до Електронного кабінету можна за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також –через офіційний веб-портал ДПС.

За допомогою цього сервісу можна дістати такі послуги:

ознайомитись з останніми новинами;

скористатися інформацією з реєстрів;

отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності;

роздрукувати бланки податкової звітності;

заповнити декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до декларації, завантажити їх на ПК та роздрукувати;

отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників;

переглянути облікові дані платника; переглянути звітність;

вести звітність;

переглядати вхідні/вихідні документи;

вести листування з ДПС;

подавати заяви, запити для отримання інформації;

переглядати стан розрахунків з бюджетом;

за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі;

зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ);

увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).

Крім того слід нагадати, що Реєстр великих платників податків на 2021 рік, затверджено наказом ДПС України від 25.09.2020 № 520 (із змінами, внесеними наказом ДПС від 22.12.2020 № 745). Реєстр розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/435255.html.

Водночас дізнатися про своїх координаторів платники податків можуть за посиланням: https://officevp.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html.

Реквізити бюджетних рахунків, відкритих у Казначействі, оприлюднено на офіційному сайті ДПС у розділі «Бюджетні рахунки» (http://officevp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).



