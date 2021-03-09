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Майже на 11 відсотків зросли на Львівщині податкові платежі від підприємств енергетики

Суспільство | 09-03-2021, 12:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у січні 2021 року до Зведеного бюджету сплачено понад 70 млн грн податкових платежів, що на майже 7 млн грн або на 10,7 відсотка більше ніж у відповідному періоді 2020 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 3,1 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є ПАТ "Львiвгаз", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", АТ "ДТЕК Захiденерго", ПРАТ "Львiвобленерго", відокремлений пiдроздiл "Добротвiрська теплова електрична станція", вiдокремлений пiдроздiл "Захiдна електроенергетична система" ПАТ "Нацiональна енергетична Компанiя "Укренерго", ТОВ "Карпатський Вiтер", ЛКП "Залiзничне теплоенерго", ТОВ "ЕКО-Оптіма", КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької Мiської Ради.
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