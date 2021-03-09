Продаж товару без застосування РРО – штраф 10 відсотків вартості товару Суспільство | 09-03-2021, 16:07 0 16

Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону № 265, до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення в ході перевірки факту, зокрема, невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, в таких розмірах:



- 100 % вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;



- 150 % вартості проданих з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.



Водночас п. 11 розд. II «Прикінцеві положення» Закону № 265 встановлено, що тимчасово до 01 січня 2022 року санкції, визначені п. 1 ст. 17 Закону № 265, застосовуються в таких розмірах:



- за порушення, вчинене вперше – 10 % вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг);



- за кожне наступне вчинене порушення – 50 % вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг).







