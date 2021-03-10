За добу в Європі виявили понад 100 тисяч випадків COVID...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 10/03/2021 ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ПІДРОБКАМИ — НЕ ВИЙШЛО...>> Львівська обласна прокуратура в апеляції відстояла повернення нежитлових приміщень територіальній громаді Львова...>> ЧЕРЕЗ ДРІБ'ЯЗКОВУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ «БУС»...>> COVID в Україні: нових хворих 6,4 тисячі, померли 219 осіб...>> Головні новини вівторка і ночі: допит Медведчука, альтернатива "Нормандському саміту"...>> 21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях...>> COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань...>> Фахівців МАГАТЕ не пускають до ядерних об'єктів на окупованому Донбасі – Кравчук...>> Нацгвардія США буде охороняти Капітолій ще два місяці...>> Bitcoin встановив новий рекорд...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство собак жителю Червоноградщини загрожує до 8 років ув’язнення...
04-03-2021, 16:25  >>> 
Підозрюваний у жорстокому вбивстві у Дрогобичі знаходиться під вартою...
02-03-2021, 09:27  >>> 
Напад з ножем: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для агресора...
01-03-2021, 09:09  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID в Україні: нових хворих 6,4 тисячі, померли 219 осіб...
10-03-2021, 09:01  >>> 
COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань...
10-03-2021, 08:58  >>> 
8 березня в Україні COVID виявили у 3 261 людини, на Вінниччині найбільше...
09-03-2021, 09:24  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

За добу в Європі виявили понад 100 тисяч випадків COVID

Суспільство | 10-03-2021, 01:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
Минулої доби в країнах Європи зареєстрували понад 100 тисяч заражень COVID-19.
За добу в Європі виявили понад 100 тисяч випадків COVID
Джерело: сайт Worldometers

Деталі: У світі за останню добу підтверджено 357 514 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 135 454 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія. Україна наразі на 13-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 26-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 91 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 620 197 смертей від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Важливо знати: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля епідемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Тим часом в Україні виявили два випадки "британського" штаму COVID-19 – у двох жителів Івано-Франківська.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
   Новини по темі: Суспільство
ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ПІДРОБКАМИ — НЕ ВИЙШЛО...
10-03-2021, 10:23  >>> 
ЧЕРЕЗ ДРІБ'ЯЗКОВУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ «БУС»...
10-03-2021, 10:08  >>> 
21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях...
10-03-2021, 08:59  >>> 
За добу в Європі виявили понад 100 тисяч випадків COVID...
10-03-2021, 01:52  >>> 
Продаж товару без застосування РРО – штраф 10 відсотків вартості товару...
09-03-2021, 16:07  >>> 
Майже на 11 відсотків зросли на Львівщині податкові платежі від підприємств енергетики...
09-03-2021, 12:33  >>> 
Архітектора комунального підприємства Дрогобицької міськради затримали на «хабарі»...
09-03-2021, 12:16  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: допит Медведчука, альтернатива "Нормандському саміту"...
10-03-2021, 09:00  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Марш жінок, фільм про палац Лукашенка...
09-03-2021, 09:19  >>> 
Головні новини неділі й ночі: заява Тихановського, перемога Магучіх...
08-03-2021, 10:40  >>> 
   ПолітикаПолітика
Фахівців МАГАТЕ не пускають до ядерних об'єктів на окупованому Донбасі – Кравчук...
10-03-2021, 08:57  >>> 
Нацгвардія США буде охороняти Капітолій ще два місяці...
10-03-2021, 08:55  >>> 
Турецькі військові обстріляли підконтрольні курдам позиції в Сирії...
09-03-2021, 07:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Bitcoin встановив новий рекорд...
10-03-2021, 08:53  >>> 
Новий прототип міжпланетного корабля Ілона Маска встановили на космодромі SpaceX у міста Starbase...
09-03-2021, 07:29  >>> 
Супутниковий інтернет від SpaceX буде доступний також для літаків, кораблів, вантажівок та кемперів...
09-03-2021, 07:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ПІДРОБКАМИ — НЕ ВИЙШЛО...
10-03-2021, 10:23  >>> 
ЧЕРЕЗ ДРІБ'ЯЗКОВУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ «БУС»...
10-03-2021, 10:08  >>> 
21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях...
10-03-2021, 08:59  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:23 ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ПІДРОБКАМИ — НЕ ВИЙШЛО
10:10 Львівська обласна прокуратура в апеляції відстояла повернення нежитлових приміщень територіальній громаді Львова
10:08 ЧЕРЕЗ ДРІБ'ЯЗКОВУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ НА КОРДОНІ «БУС»
09:01 COVID в Україні: нових хворих 6,4 тисячі, померли 219 осіб
09:00 Головні новини вівторка і ночі: допит Медведчука, альтернатива "Нормандському саміту"
08:59 21 обстріл за добу: окупаційні війська РФ продовжують гатити по українських позиціях
08:58 COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань
08:57 Фахівців МАГАТЕ не пускають до ядерних об'єктів на окупованому Донбасі – Кравчук
08:55 Нацгвардія США буде охороняти Капітолій ще два місяці
08:53 Bitcoin встановив новий рекорд

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования