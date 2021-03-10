За добу в Європі виявили понад 100 тисяч випадків COVID Суспільство | 10-03-2021, 01:52 0 91 Минулої доби в країнах Європи зареєстрували понад 100 тисяч заражень COVID-19.



Джерело: сайт Worldometers



Деталі: У світі за останню добу підтверджено 357 514 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 135 454 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія. Україна наразі на 13-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 26-му місці.



Наразі всього в світі діагностовано 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 91 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 620 197 смертей від COVID-19.



Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.



Важливо знати: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля епідемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.



Тим часом в Україні виявили два випадки "британського" штаму COVID-19 – у двох жителів Івано-Франківська.



У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.